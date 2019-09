Belén Esteban perdona pero no olvida. Cuando ‘la princesa del pueblo’ estuvo en ‘GHVIP’ recibió numerosos comentarios negativos por parte de sus amigos, que no dudaron en dejar de lado el vínculo que les unía para juzgar sin temor sus actitudes dentro de la casa. Ayer la de Paracuellos sirvió en frío su particular venganza contra Mila Ximénez al asegurar que quiere que Hugo Castejón se quede dentro de Guadalix.

El tenso enfrentamiento entre Hugo Castejón y Mila Ximénez

“Quiero que Hugo Castejón siga en la casa porque si se va la casa está muerta”, dijo la ex de Jesulín en referencia a todas las polémicas que ha desatado el ex de Marta Sánchez en apenas unos días. Pero lo que no tuvo en cuenta Belén, o quizás sí, es que el concursante se está ensañando con su amiga Mila, que ha llegado a perder los papeles tras los continuos ataques del cantante.

Tal y como hiciera Ximénez con ella, la Esteban ha dejado de lado su amistad para hablar con objetividad sobre la estancia de su amiga en la casa: “No debería haberle insultado de esa manera. Me parece que se está equivocando mucho. No tiene que actuar así”.

Leer más: Mila Ximénez pide ayuda tras sufrir un ataque de ansiedad en Guadalix

Cuando Mila entró en ‘GHVIP’ lo hizo con la duda de si sus últimas palabras de cariño y arrepentimiento hacia Terelu Campos habrían conmovido a la hija mayor de María Teresa. Durante este fin de semana ha quedado patente que para la presentadora el perdón de la ex de Manolo Santana llega tarde y que hay cosas, entre ellas las críticas de su amiga a su hija, que no podrá perdonar porque traicionaría así la confianza de Alejandra. Está por ver si cuando termine su concurso ha perdido además a otra gran amiga.