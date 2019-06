Willy Bárcenas: cuánto le ofrecieron por ir a ‘Supervivientes’

9 El dineral que pudo haber ganado en ‘Supervivientes’

Al cantante de Taburete le ofrecieron una considerable cantidad de dinero por ser concursante de ‘SV’ en Honduras. «En el momento en que se me propuso no quería fama. Nunca he buscado la fama. El éxito nos ha llegado haciendo algo que nos gustaba». Aunque admitió: «Sí me ofrecieron bastante pasta. Pasaba los 15.000 a la semana».