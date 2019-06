Todo apunta a que Dakota y Violeta están destinadas a no mantener ningún tipo de amistad dentro de ‘Supervivientes’. Las dos concursantes han vuelto a protagonizar un caluroso enfrentamiento que ha acabado provocándole un ataque de ansiedad a una de ellas.

Todo comenzó cuando, después del enfrentamiento que tuvieron durante la gala del pasado jueves, Violeta le pidió a Dakota que no volviera a mencionar a Fabio en ninguna de sus discusiones. «No le metas a él, porque yo te podría decir ‘pues tu novio está trincando por ahí’«, comentaba la extronista.

Estas palabras provocaron que la que fuera participante de ‘Hermano Mayor’ comenzara a insultar a la joven. «Reventada, podrida. Eres una guarra. Tú a mi novio le metas. He metido a Fabio porque está concursando aquí«, espetaba Dakota.

«Has quedado como una puta niñita, guarra de mierda, que se te conoce por mierda. España está viendo lo guarra que eres, eres una niñata de mierda«, continuaba Dakota.

«Que no hablo más contigo, que no estás para mi», indicaba Violeta. «No le des lo que quiere«, aseguraba Oto Vans, intentando mediar entre las dos concursantes.

«No quiero estar aquí, me quiero ir. No aguanto más, no me renta. Ella no me soporta y yo no la soporto a ella. No puedo más, es muy barriobajera«, afirmaba Violeta entre sollozos.

Por su parte, Fabio, que intentaba tranquilizar a su compañera, le pedía que dejara de comportarse como una «niña» y le aconsejaba que dejara de escuchar a Dakota. Violeta no se tomó bien lo que el italoargentino le decía y comenzó a sufrir un ataque de ansiedad.