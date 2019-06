Violeta Mangriñán explica cuál es su estado de salud

El pasado jueves, Violeta tuvo que ser evacuada de ‘Supervivientes’ porque se encontraba mal. La extronista tuvo que ser atendida por un equipo médico mientras debido a que presentaba un cuadro con la tensión muy baja, sufrió un síncope. Así fue la evacuación de la concursante tras su desmayo. ¿Seguirá concursando?

Durante ‘Conexión Honduras’, Violeta ha comunicado cuál es la última hora sobre su estado de salud después de que fuera evacuada tras unos fuertes dolores de tripa. «Antes que nada, quiero tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere. El médico, la organización y los miembros de este equipo me han tratado súper bien y estoy esperando resultados para saber si puedo continuar o no. Yo quiero. Yo salté a esos Cayos en un helicóptero y quiero volver de la misma manera», explicaba la superviviente.