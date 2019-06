6 Violeta: «Jamás me he querido liar contigo»

Violeta, al borde de la exasperación, se defendió, llorando amargamente. «Jamás me he querido liar contigo. ¿Cómo puedes dar a entender eso? Hemos salido de fiesta. Conozco a su familia. Es como un hermano. Conozco a su padre. Lo quiero un montón y pondría la mano en el fuego por él. Pero ayer cuando salió toda esta mierda me echaron en cara que durmió conmigo en una habitación de un hotel. Me pediste quedarte en mi hotel. Dormimos juntos como amigos. Pero que yo te dije que me quería acostar contigo no es verdad».