Ultimátum a Dakota: será aislada en un corralito si no modera su lenguaje

5 El ultimátum: o modera el lenguaje o la aíslan a un corralito

Carlos Sobera ha sido muy contundente a la hora de explicar a la concursante en qué situación se encuentra. «Fíjate bien lo que te digo. No quiero que tengamos un debate tú y yo, solo que me escuches. El programa a veces te ha dado la razón, pero ahora piensa que te estás equivocando en las formas. Usas un vocabulario inaceptable. Los golpes que has sufrido en tu vida han forjado tu manera de ser, pero estas en un momento de tu vida en el que puedes ir hacia delante».

Nadia, la madre de Dakota, arremete contra su novio: «Ahora mi hija es la cornuda de España»