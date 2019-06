4 El gran disgusto de Violeta tras conocer la noticia de su expulsión

El estado de salud de la ex corcunsante iba empeorando por momentos. Esta situación, llevó a la producción del programa a tomar la decisión que Violeta tanto temía. Violeta tuvo que abandonar la isla y ahora se encuentra en un momento muy delicado. La ex concursante tiene que operarse la vesícula, y las consecuencias que le han traído su próxima operación, no le han hecho ninguna gracia.

Violeta, sobre su abandono forzoso de ‘Supervivientes’: «No me merezco esto»