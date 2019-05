Toñi Salazar, embargan su sueldo en ‘Supervivientes 2019’

1 Teresa Bueyes: «He estado diez años esperando»

«He estado diez años esperando a que diera la cara y me pagara lo que debía, ni siquiera me cogía el teléfono ni respondía a mis mensajes. Cuando supo que iba a ‘Supervivientes’ y su caché se embargaría, me llamó para decirme que si le embargaba no iba”, ha dicho Teresa Bueyes. Devorada por las deudas, además de por el hambre, quedará nuestra querida Toñi.