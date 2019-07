‘Supervivientes 2019’ ha llegado a su fin. Omar Montes se ha alzado ganador de una edición histórica marcada desde su inicio por la participación de Isabel Pantoja, pero eso no es todo. Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, también han sido protagonistas del concurso aunque, eso sí, por motivos muy diferentes.



Así han vuelto Azúcar Moreno después del veto de Jorge Javier Vázquez

Las de ‘Solo se vive una vez’ anunciaron que abandonaban el programa cuando solo llevaban dos semanas en Honduras, algo que sentó fatal a todo el equipo del ‘reality’. La vuelta de las hermanas de Los Chunguitos fue la más dura que se recuerda en la historia del concurso de supervivencia.

Nada más llegar, Toñi y Encarna fueron duramente regañadas por Jorge Javier Vázquez, que las declaró personas non gratas no solo en el programa sino en Telecinco y en Mediaset. Las hermanas no pudieron apenas pronunciar palabra y el contrato que firmaron les impide hacerlo en otros medios de comunicación, pero ha habido una que ha sorprendido a todos con sus últimas declaraciones.

Las durísimas palabras de Jorge Javier a las Azúcar Moreno: sois unas liantas

Toñi Salazar espera poder volver a ‘Supervivientes’. Así lo afirmó la cantante ayer durante la presentación de una película en Madrid ante la atónita mirada de su hermana Encarna, que no parece tener las mismas intenciones. Una vez más, el dúo confesó que tan pronto como les sea posible darán su versión de lo ocurrido. Mientras, ‘Azúcar Moreno’ continúa trabajando sobre los escenarios y ahora que ya están todos sus compañeros en España quizás sea solo cuestión de tiempo volver a verlas disfrutar de ‘momentazos’ junto a Isabel Pantoja u Omar Montes, tal y como hicieron durante el poco tiempo que estuvieron en Honduras.