7 «He vuelto por ti»

La ex tronista ha vuelto a ‘Supervivientes 2019’ después de haber resuelto situaciones personales en Madrid. Una de ellas ha sido romper, -en riguroso directo- con su novio Julen. Ahora que ya no tiene ataduras, ha declarado su amor por Fabio. «He vuelto por ti. He vuelto por estar contigo», le ha dicho, a su regreso.