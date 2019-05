1 Una estancia breve, pero llena de buenos momentos

Su estancia ha sido muy breve, pero ha estado llena de buenos momentos y es que la autora de ‘La peluca’ ha demostrado ser una mujer muy divertida y ocurrente. De hecho, cuando se saltó una de las reglas que debía cumplir como ‘pirata olvidada’, no hablar con sus compañeros, intentó defenderse como pudo: “si me dejan sin hablar me quitan media vida. Yo no puedo estar sin hablar”, contestó muy divertida.