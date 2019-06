‘Supervivientes’: Isabel Pantoja destapa un amor secreto

2 Las palabras de Isabel tras la muerte de Juan Gabriel

Juan Gabriel falleció en agosto de 2016. La noticia dejó desolada a la Pantoja. «Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás como te quiero… con toda mi alma. Mis respetos y admiración. Como tu bien dices: gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo. Como familia y artista. Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa, cariño mío. Te ama tu comadre Isabel». Así se despediía la tonadillera de su confidente, amigo… ¿y último novio?