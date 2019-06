2 También pasaron cosas buenas

Pero no todo fueron malas noticias en esta noche tan accidentada. La gala del jueves de ‘Supervivientes’ también tuvo momentos positivos y es que Chelo García Cortés recibió una llamada de ánimos que le vino muy bien. Su amiga Belén Esteban entró en directo para darle ánimos. «Ya sabes que este sábado me caso y me alegro mucho de que no puedas venir porque eso significa que sigues en la isla. Lo estás haciendo muy bien, te apoyamos todos tus compañeros al 100%. Y una cosa te voy a decir: mira por ti, tú has entrado sola y te vas a ir sola. Levanta el ánimo, todo está muy bien. El sábado te voy a echar mucho de menos, pero soy muy feliz de que continúes en la isla», le dijo.