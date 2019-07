Después de pasar varios días en España tras su salida de ‘Supervivientes’, Isabel Pantoja se ha sentado en ‘Conexión Honduras’ para hacer balance de su paso por el reality de aventuras de Telecinco. Asimismo, la tonadillera ha explicado cómo fue su regreso a Cantora y su reencuentro con su familia.

El anuncio de Isabel Pantoja a sus seguidores tras ‘Supervivientes’

«Tengo que comunicar que el hambre se me ha quitado por completo, se me habrá quedado un estómago… porque no como nada. Me levanto a las cuatro y media de la madrugada, me acuesto a las seis de la tarde, me voy a la piscina…«, relata la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Sobre qué pasó después de la gala del pasado jueves en donde se reencontró con Jorge Javier Vázquez, la madre de Kiko Rivera ha asegurado que perdió el avión de vuelta a Cantora. «Para mí, reencontrarme con mi madre ha sido lo más importe después de ver a mi familia bien, sabía que mis nietos estaban bien. Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América. Le dije que no iba a irme más. Yo ya he ganado todo lo que tenía que ganar, cada vez que me ve me dice que tengo 20 años», explicaba la tonadillera.

Además, ha explicado, emocionada, lo que significa Doña Ana para ella. «Lo que decía mi madre iba a misa. Mi madre ha sido madre y sigue siendo madre. Siempre he hecho todo lo que me decía porque sabía lo que ella veía en mí desde que yo tenía 7 años que fue la primera vez que me subí a un escenario», comentaba.

«No me han contado nada. Mis hijos se fueron a trabajar esa misma noche y yo me fui a mi casa para ver a mi madre y a mis hermanos. Ellos no me han visto, no me han podido ver«, aseveraba Pantoja.