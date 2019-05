Primeras declaraciones de Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno tras ser evacuadas en ‘Supervivientes’

6 Encarna Salazar: «Carlos me dijo que me ahogase… no se lo voy a permitir»

Encarna Salazar fue muy clara al hablar de Carlos Lozano: «He venido a luchar, no a pelear. Que nos deje ser nosotras mismas. Estoy pasando lo mismo que Carlos. Todos lo estamos pasando mal, pero cuando digo algo a un compañero no lo digo agrediendo ni faltando al respeto. Me dijo que me ahogase…. Eso no lo voy a permitir». La hermana de Toñi es la más discreta en esta guerra, pero se mostró muy tajante respecto al presentador. Así es Carolina Trillo, la hija microinfluencer de Encarna Salazar