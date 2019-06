8 Isabel Pantoja y Chelo han protagonizado su primera pelea

Todo ha surgido por la comida. Mientras Chelo cocinaba el arroz junto a Mónica Hoyos, la cantante trataba de avisar a sus compañeras de que tuvieran cuidado de no pasar cosas por encima de la sartén para que no cayeran restos en la comida: «Va a caer todo al arroz», empezaba diciendo la tonadillera. «No va a caer porque no me voy a acercar», le contestaba Chelo con rotundidad.

«Isabel se cree que esto es una cocina», le decía Chelo García Cortés a Mónica Hoyos. La expareja de Carlos Lozano no dudaba en animar a la cantante a que se levantar para ayudarles. Al final, era Omar Montes el que terminaba acercándole a las cocineras los restos del coco para hacer fuego.