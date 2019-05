10 El enfado de Dakota

Pero sin duda alguna, las redes ardieron cuando Dakota le recriminó al presentador igualdad entre los concursantes a la hora de hablar con sus familiares. Una crítica que no gustó a Jorge Javier, que le respondió: “Te iba a dejar hablar con tu padre también, pero ahora ya no lo voy a hacer. No me gustan estas cosas. Es poner al programa en una situación que no le beneficia”.