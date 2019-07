Omar sigue enamorado de Chabelita: «Me gustaría hacer familia con ella»

2 La tonadillera se derrite con el «Iluminati»

La cantante no puede ocultar que se le cae la baba con Omar. Ha sido su compañero en Honduras. Pero también su confidente, su compañero de bailes, de alegrías y tristezas. Algo que ella no olvida. «Si no llega a ser por ti y por Chelo no hubiera llegado hasta aquí», le ha dicho.