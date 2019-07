7 También cree que es «un poco mandona»

Tampoco le gusta «que sea un poco mandona. O me dice ‘vamos a por cangrejos’ y acabo yendo yo solo». Y es que acompañar a la Pantoja las 24 horas del día es lo que tiene: hay que tolerar su conducta»Hay pequeñas cosillas que no me gustan. Hay momentos que me callo pero a veces uno salta».

Isabel Pantoja y Mónica Hoyos, enfrentadas en un cara a cara