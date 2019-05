Omar revela que Chabelita Pantoja «es el amor de su vida»

3 La reacción de Chabelita: «Omar es buen chaval»

Al escuchar a Loli, Chabelita sonrió, halagada. Y no pudo hacer comentarios negativos sobre su ex. Todo lo contrario: «Es buen chaval. Nos llevábamos muy bien. Como pareja no funcionábamos. Lo importante es tener la conciencia tranquila». Incluso añadió que le desea lo mejor: «No le deseo nada malo. Lo veo concursando muy bien».