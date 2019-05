Omar Montes reta a Isabel Pantoja y vuelve a hablar de Chabelita Pantoja

Omar Montes e Isabel Pantoja han protagonizado uno de los ‘momentazos’ de ‘Supervivientes 2019’. La cantante ha tenido que decirle en más de una ocasión a Omar que no hable de su hija, Chabelita Pantoja, con la que mantuvo una relación hace unos meses. El de ‘la vida mártir’ le contestó tajante haciéndole saber que ella no era la regidora del programa.

Pero de poco ha servido la advertencia de la cantante. Y es que a pesar de que le dijo que no hablara de su hija, poco ha tardado Omar Montes en hablar de Chabelita Pantoja. Eso sí, esta vez de espaldas a la tonadillera. Las críticas las ha hecho junto a Carlos Lozano, que le animaba a hablar de ella, y Fabio.

«Cuéntale lo que sientes», empieza a decir Carlos Lozano a Omar Montes, animándole para que le dijera a Fabio qué había pasado entre él y Chabelita Pantoja. «Yo lo he hecho, he contado el daño que me han hecho. Es muy doloroso. ¿No le has contado a Fabio lo que te hicieron?», continúa.