Omar Montes: las deudas pendientes del ex de Chabelita Pantoja

7 Un polémico videoclip

Gabriela, la joven que asegura no haber cobrado aún el trabajo que le encargó Omar, ha explicado que «si realmente no me pagan, ese videoclip no va a salir. No voy gratis a trabajar y él tampoco hace todo lo que hace de manera gratuita. Lo denuncio porque realicé un videoclip para él. Quedaron en pagarme un importe X. No se me pagó y desde entonces me han dado largas».