La final de la última edición de ‘Supervivientes’ ha sido una de las más emocionantes de los últimos tiempos. Jorge Javier Vázquez solo disponía de apenas unas horas en las que tenía que recibir a Mónica Hoyos, a los cuatro finalistas –Omar Montes, Mahi, Fabio y Albert– y desvelar el nombre del ganador de los 200.000 euros. Al final, todo fue como la seda y el programa terminó coronando como vencedor a un exultante Omar, que celebró por todo lo alto su victoria.

Pero el premio no fue lo único que logró durante la noche el de Carabanchel. Durante la gala, Omar terminó algo que empezó hace mucho tiempo: su conquista a Isabel Pantoja. La tonadillera fue una de las más contentas al conocer que él era el ganador y, para celebrarlo, no dudó en darle un beso en la boca.

Un apasionado momento que no pasó inadvertido a las cámaras en el que Isabel no dudó coger por la cabeza al ex de su hija para darle un beso en todos los labios. Aunque ella pareció disfrutar del momento, el cantante de ‘Como el agua’ no pudo evitar cerrar los ojos con fuerza.

Un beso que ha hecho historia y que se perdió la ex de Omar, Chabelita Pantoja, que no acudió a la última gala. Quizás, de haberlo hecho, se hubiera quedado con la boca abierta al ver la osadía de su madre, que hacía mucho tiempo que no se mostraba tan apasionada en público.