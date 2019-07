Omar Montes critica la actitud de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Con Isabel Pantoja ausente de la isla por sus problemas de salud, Omar Montes ha aprovechado para acercar posturas con el resto de compañeros. El cantante ha criticado la actitud de la tonadillera durante las últimas semanas del concurso.

«Si yo tengo que hacerme un poquillo el falso para tener que estar a bien con todos entonces prefiero estar a mal, lo que no voy a consentir es tener que callarme las cosas para que a uno le siente mejor«, comenzaba a decir Omar Montes a Albert.

«Las cosas también me duelen. Le traigo los peces humildemente y ni una palabra de agradecimiento. ‘Es que parecen pececillos de acuario‘, me dijo. Al final ¿sabes qué puede pasar? Que se me cruce el cable y le diga pues no comparto ni un pez más», comentaba el ex de Chabelita.

«Yo no soy egoísta pero tú con tus comentarios y tu comportamiento haces a una persona egoísta«, criticaba Albert. «Me parecería muy injusto que Isabel llegara a la final, me parecería injusto por las personas que hay aquí, aquí hay muchos luchadores y aquí no lo ha sido. Solo por rendirse en las pruebas ya es una falta de respeto, todos tenemos momentos de bajón«, comentaba el deportista con Mónica Hoyos.