Final de Supervivientes 2019: Y la ganadora es…

Le hemos dedicado tanta atención, tiempo y palabras a Isabel Pantoja, que me parecería injusto seguir haciéndolo ahora que ya no está en el reality. Sinceramente ya no me atrae el personaje, ha vuelto a ponerse su traje de artista, que a mí no me interesa, y ha dejado a Maribel en la isla. Así que hoy me ceñiré a los verdaderos protagonistas de esta noche: los finalistas.

Fabiolo derrotó a Mónica en la nominación y aunque me de rabia tengo que reconocer que el argentino tiene su mérito, poco, pero lo tiene porque además consiguió el collar de líder. Este concursante me produce pereza, admito que me parece buen chico pero me aburre estratosféricamente.



Omar resulta que nos la ha metido doblada. Bajo esa apariencia del niño bobo despistado hay un chico estratega, avispado, ambicioso e inteligente. No me parece mal que se haya acercado a Isabel como una maniobra para permanecer durante mas tiempo en el concurso, como decía Chelo “todos nos acercamos por interés”.

Recordemos que jamás fue nominado por sus compañeros durante toda la edición, lo cual significa que su plan ha funcionado y se ha metido en la final. Tampoco podemos dejar de lado el hecho de que ha sido el participante que más pruebas de líder ha ganado.

Me gusta que no se excuse en sus orígenes humildes como hacen otros concursantes y que siempre trate al resto de sus compañeros con cariño, respeto y humildad. Jamás vi un ápice de desprecio hacia nadie, incluso cuando en ocasiones se ha sentido herido y eso en un programa lleno de soberbia es digno de aplaudir. Estoy contenta de que Omar sea uno de nuestros finalistas.

Para los amantes de este reality, que es un concurso de aventuras, riesgo, supervivencia y resistencia, Albert es el concursante perfecto. Se ha dejado la piel desde el primer día, incluso el pelo por un pollo asado. Recordemos además, lo tierno que fue el encuentro con su hermana, tras el que nos regaló el momento del bañador de Borat con el que apareció en la gala a riesgo de que se le saliera un huevo.



No sólo ha luchado las pruebas como el que más y se ha preocupado de alimentar a todo su grupo, si no que ha sido el único que se ha enfrentado a Isabel Pantoja con argumentos y muchísimo respeto. No como otros que buscaban el enfrentamiento con ella para tener un minuto de pantalla.

Estoy super orgullosa de que nuestro extronista haya llegado tan lejos.

El único defecto que encuentro en Albert, es que está nominado con Mahi, que como ya sabéis, es mi ganadora.

Maravillosa Mahi, llegó al concurso siendo una absoluta desconocida de esta cadena y se ha convertido en la chispa del concurso. Nos ha sacado carcajadas incluso cuando llevaba un mes desterrada en el barco varado y junto a Chelo, que no es precisamente un jolgorio de persona.



Conseguir brillar sin ridiculizar a nadie, discutir sin perder la compostura ni la gracia, salvarse de la expulsión sin tener una legión de fans y ofrecernos el momento más dulce de esta edición entre una pareja, hace que cada vez tenga más ganas de ella en televisión.

Ha sido una gran pescadora, conciliadora en momentos de tensión extrema, generosa y sensible con personas vagas y gruñonas, rápida y fresca en las contestaciones en palapa…honestamente señoras, ¿cuántos hubiéramos reaccionado así en guerras ajenas? ¿cuántos compartiríamos nuestro esfuerzo con quien solo se queja? ¿cuántos somos más rápidos en las bromas que Jorge Javier? ¿cuántos hubiéramos perdido los papeles ante una Violeta gritona? No podemos no salvarla esta noche. Mahi es un espíritu libre y fuerte que merece ser recompensada después de tantísimo esfuerzo y nobleza.

Esta semana mi dardo va para vosotras como toque de atención.