Ya está aquí ya llegó: el primer abandono de la isla. El cuento del lobo se ha hecho realidad, tras amenazar con abandonar el concurso en varias ocasiones Toñi y Encarna han decidido poner fin a su aventura. Las artistas se han ido por la puerta de atrás dejando a un lado el compromiso laboral que adquirieron con Supervivientes 2019.

Yo no concibo que se me ofrezca una oportunidad de este calibre y despreciarla en cuanto le ves las orejas al lobo, porque ya sabemos que es una experiencia difícil y que las condiciones son muy extremas, pero no olvidemos que también supone la posibilidad de acercarte a un público más joven, una audiencia que no vivió el momento “tus ojos bandidos” en los noventa. Así que serán recordadas no sólo por ser las más flojas de la edición, si no también como las más incompetentes.

Ahora hablemos de los amantes de Teruel, soberbia ella y ciego él.

Efectivamente hablo de Violeta y Julen, que este domingo vivieron una autentica montaña rusa de dramas sentimentales. De un momento a otro pasaron de ser padres a ser completos desconocidos. Cuando por fin Violeta verbalizó lo que sentía por Fabio no esperaba tener que lidiar con Julen que se encontraba en plató en ese instante. Los dos se enzarzaron en una discusión donde Violeta estuvo muy desafortunada y Julen aguantó el chaparrón como pudo.

En mi opinión creo que ella estuvo fría como un tempano de hielo y con una actitud muy egoísta, pero honestamente, con veinticuatro años y una relación de no más de tres semanas, te ponen a un Fabio delante y no te acuerdas de Julen ni de tu número de teléfono. Podría haber sido más empática, más considerada, generosa y humilde, pero entonces ya no seria la tronista de MYHYV que conocemos, sería Blancanieves.

Cambiemos ahora a la pareja más romántica y apasionada del reality, Don Pijote y Dulcinea del Baboso.

Don Pijote porque Colate es más simple que pijo, y mira que es pijo… y Dulcinea del Baboso porque a Isabel se le cae la baba con estos cortejos antiguos y sobreactuados.

Para empezar, ese señor no está interesado en lo más mínimo en Isabel Pantoja. A este lo que le interesa es llegar a la final gracias a los fans de la protagonista de la edición. Y ella lo que quiere con todo esto es nuestra atención y el foco sobre su persona, os recuerdo que la folclórica controla más la televisión que quién la inventó.

¿Puede convertirse Pantoja en la mujer ideal para Colate?

+Leer

Esta señora esta tan crecida que se atreve a juzgar la trayectoria laboral de Omar cuando sus hijos no saben hacer la “o” con un canuto, y se dedican a vender exclusivas por ser precisamente eso, los hijos de la Pantoja. Dicho esto aunque el contenido era humillante el continente fue divertidísimo. Me morí de la risa al oírla decir: ¿Pero tú quién eres, Daddy Yankee? ¿O Juan Magán?

¿tú quien mierda eres?”.



Sin duda esta semana mi dardo va para Aneth, porque si Omar es nadie, Aneth es la amiga de nadie. Espero que sea la expulsada y la tengamos de vuelta en España.

Últimos posts «Los Dardos de Nagore»