7 «No lo quiero ver ni pintado en una pared»

La madre de Dakota explica que Rubén no se ha puesto en contacto con ellos desde que saltó la noticia de su flirteo con otra chica. «Es rarísimo que no se haya puesto en contacto con nosotros. Encima la llama ‘mi mujer’. Pero ¿qué es tuyo? ¿Es que la has comprado? No lo quiero ver pintado ni en una pared».