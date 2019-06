A estas alturas del ‘Supervivientes’, una nominación no es algo agradable para los concursantes del programa de aventuras de Telecinco. Y más, si consideran que no se la merecían.

Tras la décima gala, que se saldó con la expulsión de Colate, salían nominados Mónica Hoyos, Albert y Dakota. Sin embargo, la ex de Carlos Lozano, que fue nominada directamente por el líder, Fabio, no se ha quedado callada y ha expresado lo que siente.

“Sinceramente la nominación no me ha sentado nada bien. Fabio sabe perfectamente que soy una de las supervivientes que más aporta al grupo… él sabe que hay gente que aporta mucho menos”, explicaba la superviviente lanzando una pulla a Isabel Pantoja.

Estas palabras llegaron después de que Hoyos y la tonadillera se enzarzaran en una tensa discusión durante la gala del pasado jueves. “Pienso que eres una sinvergüenza porque cuando hemos estado juntas en Cayo Paloma hemos sido más que compañeras”, comentaba la peruana. “A mí no me has apoyado nunca”, contestaba la madre de Kiko Rivera.

Sin embargo, no todos se han tomado las nominaciones de la misma manera. Dakota asumió a la perfección su nominación directa por parte de la organización del programa de Telecinco. «Me salté un poco a la torera lo de las gafas, es normal«, explicaba la que fuera participante de ‘Hermano mayor’. “Desde la semana pasada sabía que iba a caer. Tenía que ir a por el líder, no he podido así que estoy nominado”, aseguraba Albert, por su parte.