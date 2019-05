4 «Necesito besitos, cariño…»

Hace apenas unos días veíamos a Mónica llorar y hablar sola, quejándose del rechazo de sus compañeras de equipo. «Si mis compañeras tienen algo que decirme que me lo digan a mí. Sí soy la ex de este señor (Carlos Lozano), pero he venido sola». Sin embargo, en cuestión de horas parece haber recapacitado sobre su postura hacia ellas. En especial, respecto a Isabel Pantoja, la favorita del público esta semana. «Yo necesito abrazos besos, cariño, que me den los buenos días», confesó Mónica a Isabel.