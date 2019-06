Miriam Saavedra viaja a Honduras para visitar a los concursantes de ‘Supervivientes’

Cuando el río suena, agua lleva. Poco antes de que comenzara ‘Supervivientes 2019’, unas declaraciones de Miriam Saavedra acerca de su posible aparición en Honduras hizo saltar todas las alarmas. ¿Sería la peruana el fantasma del pasado de esta edición? Jordi González ha despejado todas las dudas.

Antonio Pavón, exrepresentante de Miriam Saavedra, carga contra ella

Miriam Saavedra se va a Honduras

«¿Qué vas a hacer mañana?», le preguntaba Jordi González a Miriam Saavedra. «Me voy de viaje», contestaba la ganadora de ‘GH VIP 6’ de manera risueña. Ante esta contestación, el presentador quiso saber si ponía rumbo a Perú, y esta dijo que no. «Más lejos, a Honduras«, confirmaba.

Miriam Saavedra reapareció en ‘Sálvame’ gracias a ‘Supervivientes 2019’

Parecía que la peruana había desaparecido del foco mediático. Pero ni mucho menos. La princesa volvía a ‘Sálvame’ para comentar la participación de Carlos Lozano en ‘Supervivientes 2019’.

La sorpresa de la edición

“Yo creo que os voy a dar una sorpresa, no puedo decir absolutamente nada”, comentaba por aquel entonces en el programa de las tardes de Telecinco, dejando así en el aire su posible vuelta a Honduras como fantasma del pasado.

Carlos, sin miedo a ver a Miriam

«Carlos no tiene miedo a verme, yo no le he hecho nada para que esté dolido. La otra sí porque es tan insegura», matizaba Saavedra dando a entender que un reencuentro entre ellos y Mónica Hoyos es muy posible.

‘GH VIP 6’, el reencuentro

Lo que está claro es que se producirá un reencuentro muy esperado entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos.