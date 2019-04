1 Fue más clara en ‘Sálvame’

«No me extrañaría porque le gusta seguir mis pasos. Mis zapatos, mis restaurantes, mi viudo…«, opinaba la exmujer de Muñoz en ‘Sálvame’ días después de la exclusiva de SEMANA del fichaje de Pantoja por el concurso.

«Cada uno hace con su vida lo que quiere»

En sus primeras palabras sobre Isabel Pantoja como concursante de ‘Supervivientes 2019’, el exalcalde de Marbella dijo: «No opino, no tengo criterio. Cada uno hace con su vida lo que quiere». Muñoz asegura que no mantiene ningún tipo de relación con Isabel Pantoja. Eso ya es asunto del pasado. «Agua pasada no mueve molino».