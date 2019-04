Las lágrimas de Isabel Pantoja tras discutir con Mónica Hoyos y Carlos Lozano

No llevan ni 72 horas en Honduras y los nervios están a flor de piel, tal y como se ha podido apreciar durante el debate de ‘Supervivientes 2019’. En la emisión, en la que las nominaciones han sido las protagonistas, el grupo de la Playa Pirata ha protagonizado un tenso desencuentro que ha acabado con Isabel Pantoja derrumbada en la esterilla.

Isabel Pantoja carga contra Carlos Lozano

Todo comenzó cuando el programa tuvo que conectar en directo con la playa al percatarse que Isabel Pantoja estaba discutiendo con Carlos Lozano. Pese a que no ha quedado claro el motivo del desencadenante, lo cierto es que la imagen idílica y tranquila de la tonadillera ha desaparecido. «¿Tú quién te crees que eres?«, le recriminaba Pantoja al que fuera presentador de ‘Operación Triunfo’.

La advertencia de Carlos Lozano

«Si te digo lo que pienso va a ser muy malo para ti«, advertía Lozano.

Chelo e Isabel Pantoja unidas contra Carlos Lozano

Chelo García Cortés aprovechó la ocasión para defender a su amiga y se metió en medio de la discusión. «Estás inaguantable desde que has llegado«, gritaba la colaboradora de ‘Sálvame’.

Isabel Pantoja, muy afectada

La tonadillera, que había asegurado que no pretendía protagonizar ninguna discusión en el reality, ha acabado derrumbada en la esterilla. Hasta tal punto que ha derramado alguna que otra lágrima, tal y como anunciaba Jordi González durante la emisión en directo del debate.

Mónica Hoyos, la cuarta en discordia

Las aguas no se calmaron y el enfrentamiento en Playa Pirata fue a más. Tanto es así que las nominaciones quedaron en un segundo plano. En esta ocasión, la discusión la estaban protagonizando Mónica Hoyos e Isabel Pantoja. Ambas se pedían respeto y la peruana le reprochaba que le hubiera llamado «ex» de Carlos Lozano.

«Tú me dijiste que eras su ex», le recordaba la tonadillera varias veces a Hoyos. «A mí me dejáis en paz, yo no he tenido nada que ver«, contestaba enfadada la peruana. «Mónica, ¿qué te hemos hecho?», respondía Chelo.

Chabelita Pantoja se queda preocupada por su madre

Ya en plató, Jordi González anunciaba que la secuencia completa se vería el martes. Y además, alertado, quiso conocer la opinión de Isa Pantoja. La hija de la tonadillera aseguró que estarían discutiendo por algo grave puesto que nunca antes había visto perder los nervios a su madre. «Mónica Hoyos saca de quicio a cualquiera«, argumentaba Lydia Lozano.