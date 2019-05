2 «Nosotras vamos de frente»

Encarna se defendió, tímida: «Nosotras vamos de frente. Nuestro lema ha sido siempre ir de frente….» Toñi, por su parte, aseguraba: «Las únicas perjudicadas hemos sido nosotras». Pero Jorge Javier insistía: «Están mintiendo». Explicó que al saber la verdadera razón por la que las Salazar dejaron el concurso no daba crédito. «No me hagas hablar… Cuando me lo han contado se me han caído los palos del sombrajo. Nunca imaginé que alguien pudiera usar esas tretas para abandonar el concurso. Llevo 20 años en esta profesión y jamás me había encontrado como esto».