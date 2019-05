Las Azúcar Moreno, contra Isabel Pantoja: «Se cree la reina de Saba»

6 Toñi Salazar duda sobre Isabel Pantoja: «Me ha decepcionado»

Sin embargo, Toñi Salazar comienza a tener dudas sobre Isabel Pantoja. «Aquí se abre la lata cuando ella quiere. Es muy altiva, y soberbia. Hay que darle siempre la razón y no me da la gana. Me ha decepcionado un poco», dice.