4 «Nada que no se pueda arreglar»

‘Supervivientes 2019’ ha arrancado con fuerza en el plató. El primer gran momento de la noche ha sido el esperado reencuentro entre Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, distanciados nuevamente. Llevaban semanas sin hablarse. Jorge Javier no ha dudado en animarlos a hacer las paces. El dj ha reconocido sentirse «un poco molesto!. Pero también ha dado su brazo a torcer. «Nada que no se pueda arreglar… Ha hecho comentarios sobre mi mujer desafortunados. Ella tiene que entender que Irene es mi vida. Siempre voy a querer a mi hermana hasta el día que me muera».