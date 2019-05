2 «Es muy difícil estar aquí»

Isabel recordó que estar en la isla «es muy difícil, quiero que lo sepáis. No puedo hablar mal de mis compañeros. Son maravillosos. Lo que pasa es que desde que llegué a la isla he empecé a sufrir. Lo estoy pasando mal». Poco antes, Sobera le había recordado (sin nombrarlas) el caso de las Azúcar Moreno. «Las consecuencias no han sido buenas,. Han sido nefastas para ellas. No te hablo con amenaza. Te hablo con respeto y con cariño. Te pido que lo reflexiones y lo pienses bien». Finalmente, Isabel aceptó quedarse.