La dura vida familiar de Omar Montes: Así es su relación con su padre

Pasan las semanas y entre los concursantes de ‘Supervivientes’ están creciendo las confidencias. En los últimos días, Omar Montes se ha mostrado muy cercano con Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés. Tanto es así que el que fuera pareja de Chabelita no ha dudado en abrirse en canal y relatar cómo ha sido su dura vida familiar.

Omar Montes: las deudas pendientes del ex de Chabelita Pantoja

«Mi abuela me crió a mi porque mi mamá me tuve muy joven. Le pasó igual que a tu hija, eran muy jóvenes y no estaban para tener un niño. Yo estaba con mi abuela siempre«, comenzó a relatar Omar Montes ante una emocionada Isabel Pantoja.

«Me acuerdo que venía de trabajar y me dijo que la peinara.Yo a mi madre siempre le decía que quería dormir con mi abuela. Creo que mi madre se enfadaba, diría: ‘¿y este niño que solo quiere estar con su abuela?'», recordaba el interprete de «Pantera».

«Me gustaría tener más relación con mis hermanas. Mi hermana grande no me quiere, ni me hace caso, pasa de mi, siempre pasa de mi, nunca me ha hecho caso. La pequeña me quiere más, pero vivimos lejos«, desvelaba.

«Mi padre es muy buen padre, conmigo no, pero con mis hermanas es una maravilla. Lo hace todo por ellas. Por mi lo hace todo mi madre y mi abuela», reconocía el concursante de ‘Supervivientes 2019’.