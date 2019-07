La divertida anécdota del día en que Isabel Pantoja conoció a Omar

Isabel Pantoja ha relatado en ‘Supervivientes: El Debate Final’ cómo conoció a su mejor amigo en el ‘reality’ de Telecinco. Además, ha contado todos los detalles de cómo vivió su primer encuentro con el que fuera novio de su hija Chabelita.

Isabel Pantoja confiesa lo que siente por Omar

Se conocieron en Cantora

La tonadillera ha explicado cómo fue la primera vez que conoció a Omar Montes. Fue cuando su hija Isa salía con el boxeador y cantante. «Yo a él no lo he visto a él en la tele, sino en mi casa. ¡Y se tomó todo el gazpacho del mundo!»

«Me llamaba de usted»

Ese día, Omar le preguntó si la podía llamar «mama» o «suegri». «Yo le dije: llámame como tú quieras. Me llamaba de usted», detallaba la artista.

«Fue en un cumpleaños mío»

Ese primer encuentro entre el ‘iluminati’ y su ‘suegri’ tuvo lugar en la finca de la sevillana con motivo de una fiesta familiar. «Fue en un cumpleaños mío. Le puse de comer y comieron estupendamente».

Omar y el gazpacho de la Pantoja

Al principio de la comida, Omar se tomó un vaso del gazpacho que había preparado Isabel. Pero se quedó con ganas de más. Así que, ni corto ni perezoso, «luego me pillé la jarra, me apalanqué el gazpacho y me bebí los dos litros».

Omar quiere llevar a Isabel al ‘Pollo de oro’

Tras contar esta divertida anécdota, Omar explicó que ahora es él quien quiere invitar a comer a su querida Isabel. Y uno de los primeros sitios adonde quiere llevarla es al ‘Pollo de oro, su restaurante favorito.

«Tengo que ir a Cantora a comer cocidos y gazpachos»

Lo que está claro es que Omar está deseando regresar a Cantora. Su excusa: «Tengo que ir a Cantora a comer cocidos y gazpachos». Quizás también quiera volver para reencontrarse con Isa Pantoja, a quien no ha olvidado.

¿Habrá reencuentro en Cantora?

El próximo 2 de agosto, Isabel Pantoja cumplirá 63 años. Y, con toda seguridad, lo celebrará con sus amigos y familiares. En caso de invitar a Omar, -cosa que parece del todo probable-, sería una gran oportunidad para que se acerque a Chabelita. También sería testigo de un nuevo cumpleaños que comparte con su amada ‘suegri’.

La opinión de Chabelita tras el beso de su madre a Omar

Chabelita se ha pronunciado sobre el beso que plantó su madre a su expareja en la final de ‘Supervivientes’. Algo perpleja, ha comentado: «A lo mejor quiere ser mi padrastro».

