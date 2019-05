La bronca con Carlos Lozano que casi hace abandonar a Isabel Pantoja de ‘Supervivientes’

6 Isabel, sobre Carlos: «Es un presentador de pinganillo»

Tras el rifirrafe con Lozano, Isabel comentó lo sucedido a las Azúcar Moreno. Indignada, y con mucho desprecio, les dijo: «Que se acuerde del millón de veces que me ha presentado como cantante… con un pinganillo. Cualquier cosa con tal de no soportarlo». Y fue tras esta monumental bronca cuando decidió que se marchaba, con el apoyo de las Azúcar. Al final fueron evacuadas las tres. «Ya lo que me faltaba era que este señor me amenace. Me voy a mi casa. Nos tiene machacadas, nos tiene martirizadas. Yo vengo perfecta. Lo suyo es un maltrato psicológico. Ese no puede conmigo», sentenció Isabel.