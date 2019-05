10 ¿Sigue enamorado?

El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombre y viceversa’ confesó, después de que su ex le comunicara que quería terminar con su relación, que continuaba enamorado de Violeta. Sentimiento que no niega a día de hoy: «si hubiera sido al revés y hubiera sido yo el que me hubiera ido a Honduras o a China, mis sentimientos hubieran estado ahí, no me los dejo en Madrid».