Jorge Javier Vázquez, sobre su enfrentamiento con Dakota: «No tengo contra de ella»

Jorge Javier Vázquez se ha reencontrado con el padre de Dakota después del fuerte encontronazo que tuvo con la concursante en la última edición de ‘Supervivientes 2019’. En su charla, el presentador aclaró: «Yo contra Dakota no tengo absolutamente nada».

La bronca de Jorge Javier a Dakota

En la última gala de ‘Supervivientes’, Dakota se quejó de que Isabel Pantoja pudiera hablar siempre con su familia… al contrario que sucedía en su caso. La respuesta del presentador fue una bronca con ciertas dosis de prepotencia: «Ibas a hablar con tu padre, pero por lista te vas a quedar con las ganas. Llevo 20 años haciendo televisión y una niña no me va a decir qué hacer».

Le recordó su conducta en ‘Hermano mayor’

El reproche de Jorge Javier a Dakota, a quien quiso ‘castigar’ por quejarse, fue más allá cuando el presentador de ‘Sálvame’ le dijo: «Con los pollos que les montabas a tus padres en ‘Hermano mayor’ y ahora quieres hablar con ellos». Esto provocó las lágrimas y la impotencia de la joven, que al final no pudo hablar con su padre. Ahora, el presentador ha aclarado los puntos de su encontronazo al padre de Dakota.

Sin pedir disculpas, Jorge Javier admite que hubiera actuado de otra manera

«Todos los concursantes merecen mi respeto porque son los elementos con los que trabajo. Son un material que tengo que cuidar», dijo Jorge Javier. «Después del encontronazo con tu hija no me fui a mi casa y me olvidé del tema. Al estar en casa, desconecto y hago mi propio examen de lo que ha sucedido. Mi trabajo me importa y hago ese examen… ¿Lo hubiera hecho de otra forma? Claro que sí. Me gustaría contárselo a Dakota cuando ella salga del programa».

El padre de Dakota: «Ponte en la piel de mi hija»

Al escuchar las palabras de Jorge Javier, el padre de Dakota ha respondido: «Ponte en la piel de mi hija. No es una chica televisiva. Ella, su primer impulso, es que esta señora, se llame como se llame, es la tercera vez que habla con su hijo y los demás no tenemos derecho. Le entró ese calentón y por la necesidad de tener las palabras de cariño de un familiar».

Niega cualquier favoritismo con Isabel Pantoja

El presentador le explicó que, «televisivamente, no todos los concursantes son iguales. Es como tener a Messi (sobre Isabel Pantoja) en un partido de Champions. ¿Favoritismo? No, es aprovechamiento de una persona».

«No quiero desprestigiar a Dakota»

El de Badalona habló también del comentario que hizo a Dakota en relación a ‘Hermano mayor’. «No quiero criminalizar su paso por el programa. No quiero desprestigiarla. A Dakota no la conozco de otra manera…» El padre de Dakota le recordó que su comentario «no fue muy oportuno». Y recordó que la concursante aún está luchando para superar la muerte de su hermano. Si le haces una mención sobre ese estigma le cuesta porque arrastra la pérdida de su hermano».