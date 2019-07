Jorge Javier Vázquez revela en ‘Sábado Deluxe’ que Isabel Pantoja «no volvería a Honduras bajo ningún concepto»

Jorge Javier Vázquez ha revelado en ‘Sábado Deluxe’ lo que piensa Isabel Pantoja sobre su paso por ‘Supervivientes 2019’.

Isabel, decepcionada con el concurso

El presentador ha revelado que, en una conversación con la tonadillera, ésta le reveló lo que verdaderamente piensa sobre el ‘reality en Honduras. Y, desde luego, no se trata de un balance muy positivo.

Isabel: «No sabía que iba a ser tan duro»

El de Badalona sabe que Isabel fue con una idea equivocada al concurso de Telecinco. «A mí me lo reconoció. Me dijo: ‘No sabía que iba a ser tan duro’.

Isabel no volvería a Honduras «bajo ningún concepto»

Según el presentador, la tonadillera «no volvería a Honduras bajo ningún concepto». Lo tiene clarísimo. Fue con mucha ilusión, pero no imaginaba la magnitud del esfuerzo y el sacrificio de los supervivientes en las costas del Caribe.

‘Supervivientes’ puso fin a sus miedos

Aunque no volvería a Honduras, Isabel sí ha reconocido que la experiencia le ha servido para superar los fantasmas del pasado. «Sabía que tenía muchísimos miedos. Ahora sé que me he quitado de encima muchísimos de esos miedos. El principal era mi pasado, que no es tan pasado».

