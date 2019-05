Jorge Javier Vázquez pide disculpas a Dakota en ‘Supervivientes’

4 «Tu paso por ‘Hermano mayor’ no tiene nada de vergonzoso»

«El pasado jueves tuvimos tú y yo un desencuentro importante. Intenté poner una nota de humor, pero no salió como yo esperaba. No era ni el momento ni el tono. Y quiero pedirte disculpas. Si te hirió la frase que hacía referencia a ‘Hermano mayor’… quiero decir que en ningún momento tu paso por ‘Hermano mayor’ tiene nada de vergonzoso. Es un programa de crecimiento personal…». Con estas palabras, el de Badalona quiso hacer las paces con Dakota.

Un Jorge Javier sereno y tranquilo proseguía así su mensaje a la concursante: «De verdad… si yo te he herido y te he hecho daño, te pido disculpas. Quiero que estés muy tranquila. No va volver a suceder.