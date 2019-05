Jorge Javier Vázquez desmiente a Isabel Pantoja, acusada de robar una lata en ‘Supervivientes’

1 «No tengo por qué mentir»

La cantante se defendía: «No tengo por qué mentir». Pero, al escuchar cómo Jorge Javier negaba que la comida le fuera entregada por la organización del ‘reality’, admitió: «No ha venido nadie a dármela físicamente. Me dijeron que me podía tomar una lata… Me la encontré».