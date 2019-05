Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno, evacuadas de ‘Supervivientes’: quieren abandonar

Carlos Lozano parece ganar la batalla a Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno. Una nueva discusión entre el presentador y las cantantes ha llegado a tal extremo, que estas han solicitado a la organización que activen el protocolo de abandonar para regresar a España y dar por finalizada su aventura en ‘Supervivientes’.

Chabelita sorprende a su madre cantándola en directo en ‘Supervivientes’

Pantoja y las Azúcar Moreno, evacuadas

La organización aun no se ha pronunciado al respecto de esta bronca que ha propiciado la decisión de Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno de abandonar la isla y volver a la civilización. Por el momento, como medida cautelar, la organización ha decidido evacuar de la isla a las cantantes para que no sufran más embistes de su enemigo.

A la espera en la cabaña presidencial

Mientras que la organización toma medidas en el asunto, las tres cantantes se encuentran en la cabaña presidencial, un espacio en el que gozan de algunas comodidades, pero con la misma ración de comida y circunstancias ambientales que el resto de sus compañeros de reality.

Tratan de forzar la expulsión de Carlos Lozano

La intención de Isabel Pantoja y las hermanas Salazar es que la dirección del programa tome cartas en el asunto, al comprender que es imposible convivir con él en circunstancias tan extremas como las que se viven en ‘Supervivientes’.

La dirección decidirá hoy qué pasará

Este martes, durante la gala en Cuatro de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ presentada por Carlos Sobera, la dirección dará a conocer no solo la bronca que ha crispado los nervios de las cantantes y que pone en peligro su concurso. También si decide aceptar la propuesta de Pantoja y las hermanas de abandonar o si, por el contrario, forzar la expulsión de Carlos Lozano.

¿Por qué han discutido?

Aunque se desconoce el contenido de la discusión, a España ha llegado a través de Toñi Moreno que la discusión ha venido por una desafortunada comparación que ha realizado Carlos Lozano. Ha comparado a Isabel Pantoja con la fallecida Rocío Jurado. La discusión ha ido a más y el resto ya lo conocen.

Abandonar les saldría muy caro

Por mucho que no soporten más a Carlos Lozano, lo cierto es que abandonar ‘Supervivientes’ supondría un calvario mayor que escucharle. La indemnización no es igual para todos, pero presumiblemente la de Isabel Pantoja sería mucho mayor al de las Azúcar Moreno. Irse no es rentable, pero quizá quedarse sea una opción peor.

Todo parecía cordial cuando emprendieron la aventura

Pero la convivencia es muy dura