El evidente tonteo entre Isabel Pantoja y Colate en ‘Supervivientes’, aprobado por sus hijos

Isabel Pantoja es la concursante estrella de ‘Supervivientes 2019’ y no solo porque lo anunció en exclusiva SEMANA o porque su caché sea tan alto que ha escandalizado incluso a los propios rivales en la isla. También porque está dando tanto contenido en el programa que, sin su presencia, nada sería lo mismo. Y es que sus primeros 10 días en la isla no solo se resume en pesca, pruebas, nominaciones, broncas y lloros, también en un evidente tonteo con Colate Vallejo-Nágera que está revolucionando España desde Honduras.

Chabelita sorprende a su madre cantándola en directo en ‘Supervivientes’

La cama de la discordia en ‘Supervivientes’

El pasado jueves, durante la gala, Isabel Pantoja fue elegida por el público como la ganadora de un privilegio muy importante para su supervivencia en la isla: una cama con sus sábanas limpias y su almohada, pero sin compañía.

Isabel Pantoja estaba radiante de felicidad

Como cabría esperar, Isabel Pantoja agradeció mucho este honor que la audiencia le había brindado, especialmente porque suponía un contacto con el exterior y un respaldo a su concurso por parte del público.

La pregunta que sigue dando juego hoy

Una pregunta pícara de Isabel Pantoja a Jorge Javier Vázquez sigue dando mucho juego días después. La tonadillera preguntó al presentador si la cama la podía compartir con alguien. La respuesta fue negativa. Este placer era exclusivo para ella.

¿Con quién habría compartido su lecho?

Jorge Javier Vázquez no quiso quedarse con la duda y una vez que Isabel Pantoja tuvo que nominar, no dudó en preguntarla en quién pensaba cuando preguntó sobre si podía compartir la cama con otro concursante.

Pantoja pensaba en Colate

Isabel Pantoja no tuvo reparos en reconocer que el hombre que tenía en mente para compartir las noches más placenteras que vivirá en ‘Supervivientes’ era Colate Vallejo Nágera.

Las normas imposibilitan esta gran escena

Al estar separados en distintas islas, la organización finalmente no ha podido mediar para que Isabel Pantoja cumpla su deseo de compartir lecho con Colate. En su lugar, ha tenido que dormir a cuerpo de rey sola. Ni tan mal.

Tonteo a través de la valla

Isabel Pantoja y Colate Vallejo-Nágera no pierden oportunidad de compartir buenos momentos a través de la valla que limita sus respectivas islas. Ahí charlan, se confiesas y mantienen conversaciones que, para muchos, roza el tonteo.

Pantoja le confiesa su cachondeo con Colate

“Un cachondeo anoche con la cama… Y el Jorge: ‘¿Con quién vas a compartir? ¡Yo sé con quién! Si te conozco como si te hubiera parido, ¡dímelo!”, le confesaba Isabel Pantoja a Colate entre risas, recordando lo sucedido días antes en la gala del jueves: “Para que lo sepas, como no nos iban a dejar”.

Colate no pierde la esperanza de dormir con ella

A Colate no le amarga la idea de dormir con Isabel Pantoja. Quizá porque eso incluye la única cama con sábanas limpias y almohada de la isla: “Igual nos dejan algún día”.

“Cuídate, mi amor”

La conversación continuó y confesaron ambos que se echan mucho de menos y que tienen ganas de que los grupos se reencuentren en una misma isla y pueda comenzar de una vez por todas la convivencia. “Cuídate, mi amor”, fue la cariñosa despedida.

El tonteo escandaliza el plató

Estas imágenes se emitieron este domingo durante el debate de ‘Supervivientes’, presentado por Jordi González. La opinión de la gran mayoría de colaboradores es que aquí hay algo más que amistad o, al menos, podría haberlo y ya piden a la organización que los una para ver cómo avanza esta esperadísima historia de amor.

Chabelita sí ve tonteo entre su madre y Colate

El conductor del programa tenía a mano a Chabelita en plató y no dudó en preguntarle cree que su madre estaba tonteando: “Yo creo que sí. Ahora que, evidentemente, mi madre no es de ir a más, no creo. Porque allí, además, se te quitan las ganas de todo y eso lo sabemos quienes hemos estado allí”.

El brillo en los ojos de Isabel Pantoja

“A mí me encanta ver esta faceta de Isabel Pantoja, porque es que está como una adolescente. O sea, los ojos le brillan, la cara se le sonroja y Colate está ahí como… ¡me encanta, me encanta!”, se emocionaba Miriam Saavedra, ávida de ver una historia de amor entre ambos.

¿Qué pensará Paulina Rubio de todo esto?