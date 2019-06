Isabel Pantoja se rompe en ‘Supervivientes’: «Llevadme para allá. Ya no puedo más»

8 Con el petate listo: «Ya quiero estar en mi casa»

La tonadillera ha arrancado la última gala de ‘Supervivivientes’ lanzando una súplica a la audiencia. «Quiero decir a toda mi gente que no me salven, que Chelo merece estar aquí. Dakota igual, y no sería justo por mi parte… No me siento bien. No quiero que me salven, quiero marcharme, me quiero con todo mi corazón. No salvarme. Yo ya quiero estar en mi casa».