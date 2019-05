Isabel Pantoja se defiende en ‘Supervivientes 2019’: «No soy diva como persona»

Isabel Pantoja ha querido poner los puntos sobre las íes a las recientes críticas de Toñi Salazar, quien hace unos días acusó a la tonadillera de creerse «la reina de Saba» y comportarse como una diva. Ha admitido que es diva, pero solo en el terreno profesional.

«Me ha costado ser una diva toda la vida»

En una conversación con Omar, Isabel aprovechó para responder a lo que Toñi Salazar había dicho de ella días antes. «Diva, sí. Eso me ha costado serlo toda la vida», reconoció. Isabel admitió así ser una diva «en el sentido artístico». Un acto de honestidad que es de agradecer, ya que es evidente que la tonadillera es una de las divas más destacadas que ha dado este país. Una condición que ella no ha negado.

Una mujer «sencilla»

Sin embargo, la Pantoja ha querido dejar claro que su faceta artística no tiene que ver con la persona. «Diva como persona, nunca. No has conocido una persona más sencilla que yo en la vida». Distingue así dos facetas de su personalidad: la artística y la humana. «Diva» en el escenario. «Sencilla» de puertas para dentro: en su casa, con su familia, con sus amigos…

Quiere ser una más…

Con estas declaraciones, Isabel Pantoja zanjaba cualquier comentario sobre ella. Está claro que las opiniones de Toñi Salazar, que la calificó de «altiva» y de «estar mal acostumbrada», aún le ‘picaban’ un poquito. Al menos, a la Isabel sencilla que quiere mostrar su lado más humano frente al resto de concursantes.

Folclórica 24 horas al día

A pesar de haber puntualizado que ella es «diva» únicamente en su carrera profesional, hay una faceta suya que es innegable. Folclórica es siempre, las 24 horas del día.