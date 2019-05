2 Las duras palabras de Julián Muñoz a Pantoja

Tras romper en 2009 después de un sinfín de episodios polémicos, Julián Muñoz y Pantoja acabaron de muy malas maneras. Hace dos años, el exdirigente marbellí se despachaba a gusto contra Pantoja: «Me arrepiento de que Isabel se cruzase en mi vida. No fui feliz en Cantora. Ella va a lo suyo y no le importa nadie de su al rededor. He querido a una persona que no es que me fallara, es que me dejó tirado».