Isabel Pantoja, sobre su reconciliación con Chelo García Cortés: «Para perdonar está Dios»

5 Su frío reencuentro con Chelo al comienzo de ‘Supervivientes’

Isabel reconoció que su reencuentro con Chelo antes de arrancar ‘Supervivientes’ fue frío y distante. Pero era algo que no esperaba. «No me imaginaba que fuera ahí, en un columpio. A mí me dijeron: Quédese usted ahí. Y luego vaya a un columpio. Y vi a Chelo».

Chelo se sincera sobre Isabel Pantoja: «Nos ha utilizado a todos»